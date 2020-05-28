جمعية إقرأ تُنتج 50 ألف كمامة لفائدة المستشفيات والمؤسسات الإدارية

كشف رئيس جمعية إقرأ لمحو الأمية حسين خليد اليوم الخميس، عن شروع الجمعية في إنتاج مالا يقل عن 50 ألف كمامة واقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا تزامنا مع التعليمة الحكومية الملزمة لكافة أفراد المجتمع، باقتناء هذه الكمامات باعتبارها السبيل الأنجع لمواجهة الأزمة الصحية.

وصرح خليد خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن الهبة التضامنية التي قامت بها الجمعية باعتبارها شريكا مدنيا، تندرج في إطار التآزر والتكاتف مع الشعب الجزائري في مواجهة الجائحة.

وقال خليد أن الجمعية بمختلف فروعها الموزعة عبر التراب الوطني، قد أنتجت الآلاف من الكمامات بهدف توزيعها على المستشفيات ومختلف المؤسسات الإدارية و الاقتصادية.ذ

وأكد حسين خليد عن استعداد الجمعية رفع التحدي، من أجل إنتاج مليون كمامة في حال ماتم توفير المادة الأولية اللازمة لإنتاجها.