جمعية “اقرأ”.. محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على مدار 30 سنة

أفاد الديوان الوطني لمحو الأمية، أن الجمعية الجزائرية “اقرأ” في محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على مدار 30 سنة.

ووصلت نسبة القضاء على هذه ظاهرة الأمية بالجزائر إلى 8.71 بالمائة السنة الماضية.

واستعرضت جمعية ”اقرا” بمناسبة احياء اليوم العربي لمحو الامية المصادف لـ8 جانفي مساهمتها في هذا الشأن.

كما عملت ”اقرأ” على تطوير العمل التشاركي الذي تنتهجه مع عدة قطاعات لتنفيذ برامجها ميدانيا.

وشددت الجمعية، على الاهتمام باستخدام تقنية التعليم عن بعد وانتشار التعليم الافتراضي الذي يتم توظيفه في برامج تعليم الكبار.

والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية والاعتماد عليها عن طريق وضع خطة مستقبلية تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي الناجم عن جائحة كورونا.

للتذكير فإن الـ8 من جانفي من كل سنة، تم فيه إنشاء الجهاز العربي لمحو الأمية و تعليم الكبار سنة 1966.