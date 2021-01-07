جمعية “اقرأ”.. محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على مدار 30 سنة

الوطني
  • -
  • 0
جمعية “اقرأ”.. محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على مدار 30 سنة
بقلم أسماء.ع

أفاد الديوان الوطني لمحو الأمية، أن الجمعية الجزائرية “اقرأ” في محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على مدار 30 سنة.

ووصلت نسبة القضاء على هذه ظاهرة الأمية بالجزائر إلى 8.71 بالمائة السنة الماضية.

واستعرضت جمعية ”اقرا” بمناسبة احياء اليوم العربي لمحو الامية المصادف لـ8 جانفي مساهمتها في هذا الشأن.

كما عملت ”اقرأ” على تطوير العمل التشاركي الذي تنتهجه مع عدة قطاعات لتنفيذ برامجها ميدانيا.

وشددت الجمعية، على الاهتمام باستخدام تقنية التعليم عن بعد وانتشار التعليم الافتراضي الذي يتم توظيفه في برامج تعليم الكبار.

والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية والاعتماد عليها عن طريق وضع خطة مستقبلية تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي الناجم عن جائحة كورونا.

للتذكير فإن الـ8 من جانفي من كل سنة، تم فيه إنشاء الجهاز العربي لمحو الأمية و تعليم الكبار سنة 1966.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945156

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com