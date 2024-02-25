جمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان تسلم الدرع الفخري لوزير الصحة

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء اليوم الأحد 25 فيفري 2024 بمقر الوزارة كل من رئيس جمعية الأمل CPMC لمساعدة مرضى السرطان والامينة العامة للجمعية.

وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكل اللقاء فرصة للوزير للتأكيد مجددا على أهمية الوقاية في مكافحة مرض السرطان من خلال تكثيف عمليات التحسيس والتوعية على مستوى كامل التراب الوطني بما فيه المناطق الواقعة في الجنوب، منوها بالجهود المبذولة من قبل جمعية الأمل لتقديم الدعم والمرافقة لمرضى السرطان .

ومن جهتها ،أشادت حميدة كتاب بالإلتزام الشخصي لوزير الصحة عبد الحق سايحي وكذا كل من إطارات الوزارة والمديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر لتنظيم وإنجاح صالون الإعلام حول السرطان لسنة 2024 والذي يعد محطة هامة تضع في متناول المواطنين خدمات صحية ذات نوعية. يضيف البيان.

ونظير هذه المجهودات،كرمت كتاب باسم جمعية الأمل الوزير من خلال منحه الدرع الفخري، شاكرة إياه على كل ما قدمه من أجل انجاح كل ما يهم ويساعد مرضى السرطان اينما كانوا.