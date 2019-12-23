جمعية التبادل بين الشباب تباشر حملة نظافة واسعة بأحياء أدرار

بادر أعضاء المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب الى تنظيم حملة نظافة واسعة على مستوى حي 140 مسكن بمدينة أدرار وذلك في اطار مشروع برنامج وطني للجمعية وتحت شعار “معا من اجل مدينة مستدامة”وهذا بالتنسيق مع مصالح مديرية البيئة ومحافظة الغابات اضافة الى مركز الردم التقني وبمشاركة واسعة من قبل شباب واطفال الحي والمجتمع المدني.

وتهدف الحملة الى توعية المواطنين باهمية الحفاظ على نظافة المحيط البيئي الذي نعيش فيه والعمل المستمر في تنظيف الاحياء من كل الاوساخ وتراكم القاذزرات حفاظا على صحة المواطن وضمان العيش في بيئة نظيفة واحياء خالية من الاوساخ والقمامات ومساحات خضراء يمكن المساهمة في انشائها كي تصبح متنفسا للجميع وسط الاحياء الحضرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الواسعة والتي تتزامن مع ايام العطلة الشتوية ستتواصل لتشمل العديد من احياء المدينة خلال هذه الفترة وكذا الاسابيع المقبلة.