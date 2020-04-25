جمعية التجار ترفع اقتراحات لوزارتي التجارة والسياحة للترخيص بممارسة نشاطات تجارية

رفعت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين اليوم اجتماعا اليوم لمناقشة الإقتراحات التي تم رفعها لوزارة التجارة ووزارة السياحة و المتعلقة بممارسة نشاطات حرفية وتجارية يزداد عليها الطلب.

وحسب بيان للجمعية فإن النشاطات التي طالبتن هذه الاخيرة بالترخيص لها هي نشاط بيع الحلويات، الحلاقة الملابس والأحذية وسيارات الأجرة.

كما دعت الجمعية من خلال بيانها إلى ضرورة مواصلة حملات تعقيم المساحات التجارية، ووسائل العمل والمركبات التي تنقل فيها السلع و الإستمرار في الحملات التحسيسية.

كما اكدت الجمعية على وفرة المنتجات الغذاية خاصة الخضر و الفواكه والمواد الغذائية العامة، مع محاربة جميع أشكال المضاربة

كما دعت الجمعية المواطنين إلى ضرورة التقيد باجراءات الوقاية.

كما دعت الجمعية ممثليها في الولايات إلى المساهمة في الأعمال التضامنيةو الخيرية و تشجيعها خاصة خلال شهر رمضان والعمل على تعويض مطاعم الرحمة.