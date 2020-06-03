جمعية التجار والحرفين تقدم اقتراحات لمرافقة التجار المتضررين

أعلنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان أنها رفعت عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء خلال الاجتماع الذي جمعها أمس الثلاثاء رفقة شركاء اخرين مع وزير التجارة كمال رزيق.

و جاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان هذه الاقتراحات تتمثل في بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد و كذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضررين.

كما تم اقتراح الغاء غرامات التأخير وبحث سبل اعادة فتح بعض النشاطات التجارية و الحرفية.

و كانت وزارة التجارة قد أكدت أن الاجتماع التشاوري المنعقد أمس مع مختلف الشركاء المهنيين جاء في إطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ودراسة و بحث مختلف المقترحات والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية و التي يبقى قرار فتحها مجددا في يد السلطات العمومية العليا في البلاد .

وكان مسؤول بوزارة التجارة قد أكد أول امس الإثنين أن القطاع يعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة بـ “استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدمات”.

وفي تدخله على امواج الاذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش عبد الرحمان بن هزيل أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة”.