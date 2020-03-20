جمعية التجار والحرفيين: أسواق الجملة والتجزئة ستبقى مفتوحة ولا ندرة في المواد الاستهلاكية

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، اليوم الجمعة، أن مخزون المواد الاستهلاكيّة خاصّة الغذائيّة يكفي لتلبية الطّلب ولا ندرة في الأفق.

ودعت أصحاب نشاطات التجارة والخدمات، إلى الاستمرار في تعقيم أرضيّات المحلّات وأدوات العمل ومواضع التلامس.

وشددت في بيان لها، اليوم الجمعة، على ضرورة العمل على تجنيب الزّبائن التجمّعات داخل المساحات التجاريّة.

وأكدت الجمعية أن شبكات توزيع المواد الاستهلاكيّة خاصّة الغذائيّة، من أسواق الجملة وأسواق التجزئة، تبقى مفتوحة.

وحذرت الجمعية من جميع أشكال المضاربة، باعتبارها تتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتتعارض مع القانون، وتعرّض صاحبها إلى الشطب من النشاط والمتابعة القضائيّة .

وأكدت الجمعية، المساهمة في تحسيس الزبائن بترشيد الاستهلاك، وتجنّب المبالغة في الطلب، التزاما بقيم اخلاقنا وعدم اعطاء فرصة للمضاربين .

ودعت الجمعية الى تكثيف حملات التحسيس والتوعية مع الجمعيات المحلية ضدّ انتشار الفيروس والمشاركة في العمل التضامني.