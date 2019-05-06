جمعية التجار والحرفيين تتبرأ من التجار المضاربين والمسيئين لأعوان الرقابة

تبرّأت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من التجار اللذين يسيؤون لأعوان المراقبة أو يتعرضون لعقوبة بسبب المضاربة.

وأشارت الجمعية في بيان لها :” ان التجار اللذين يسيؤون لاعوان المراقبة ، لاداعي لاتصالهم بممثلي الجمعية عبر الولايات طلبا للتوسط” .

مشيرة أنّ الجمعية لن تقف مع تاجر مضارب ولن تقف مع تاجر لا يحترم أعوان الرقابة.

وفي ذات السياق دعت الجمعية، إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين للمفتشيات التجارة والالتزام بقانون الممارسة التجارية تجسيدا لمبدأالخدمة العمومية .

كما شدّدت الجمعية على التجار الالتزام بالأسعار المرجعية، التي تضمن حقوق جميع الأطراف المنتج المستهلك والتي تم تحيدها بالاتفاق بين جميع الشركاء المهنيين و الاجتماعيين .

كذا المساهمة في محاربة جميع اشكال الاحتكار و المضاربة باعتبارها ممنوعة قانونا وتسيئ الى النشاط التجاري وتتنافى مع أهداف الصيام و اخلاق المهنة.

كما جددت الجمعية تحذيرها الى جميع التجار من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة , وتؤكد وجوب الالتزام بالقوانين و أخلاق المهنة .