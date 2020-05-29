جمعية التجار والحرفيين تطالب بعودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح المحلّات

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بعودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات.

وجاء في بيان الجمعية، اليوم الجمعية، أنّ عودة النشاطات الاقتصاديّة، لا يتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية.

كما أكدت الجمعية مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار فيروس كوفيد 19، والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني.

وأعلنت الجمعية عن الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة، بداية من شهر جوان 2020، في صناعة الأقنعة الواقية، مع امكانيّة البيع المباشر وكذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها، على ان تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسّعر المناسب، متوسط 30 دج.