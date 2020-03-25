جمعية التجار والحرفيين: لا مبرّر أخلاقي وقانوني لغلق المخابز ومحلات المواد الاستهلاكية

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنه لا مبرّر أخلاقي وقانوني لغلق المخابز ومحلات المواد الاستهلاكية.

وقالت جمعية التجار والحرفيين في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن دور أصحاب المخابز وموزّعي المواد الغذائية العامّة والخضر والفواكه هامّ وحيويّ خلال هذه المرحلة.

وأضافت الجمعية “لا نجاح للإجراءات المعلنة بغير جهودكم وتضحياتكم، لذلك لا مبرّر أخلاقيّا في هذه الفترة لتتوقّفوا عن نشاطاتكم بدعوى الخوف من المرض و التزام بيوتكم، ولا سبب قانونيّ لغلق محلّاتكم بدعوى التعب والضغوط وصعوبة النّقل”.

وقالت الجمعية “اجعلوا اعمالكم ونشاطاتكم نضالا من اجل شعبكم وبلادكم، قبل ان تجعلوها وسيلة كسب وعيش، اجعلوا فتح محلاتكم نضالا وتضحية، كما فعلها أسلافكم خلال الازمات والشّدائد”.

ودعت الجمعية، التجار المعنيين إلى معالجة مصاعب التموين، ومشاكل النّقل، بعد المسافة، نقص العمّال، حالة الخوف و الهلع بحكمة وصبر.

و أفادت الجمعية أن شبكات التموين والتوزيع ستنقطع بدون التجار، و أنّ تبعات غلق المحلات ووقف النشاطات ستكون سيّئة على البلاد والعباد.

وأكدت الجمعية أنّ الوضع سيزاداد صعوبة وخطورة.

وقالت “لا تسمعوا لدعاة تعميم الاتهامات ولا تأبهوا لصيّادي الثّغرات ولا تنتبهوا لقاصري العقول ولا لمرضى القلوب”.