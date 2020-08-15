جمعية التجّار تدعو إلى الاستمرار في التقيّد بإجراءات الوقاية من “كورونا”

دعت الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين، اليوم السبت، التجّار والحرفيين وأصحاب الخدمات، إلى الاستمرار في التقيّد بإجراءات الوقاية من وباء “كورونا”.

وسجّلت جمعية التجّار في بيانها على صفحتها على “الفايسبوك” بمناسبة عودة نشاطات المقاهي والمطاعم والفنادق، ارتياحها لتجاوب التجار والحرفيّين وأصحاب الخدمات مع الإجراءات الخاصّة بشروط الوقاية من “كورونا”.

داعية إلى الاستمرار في التقيّد بشروط الوقاية، لا سيما التباعد الاجتماعي، لبس الأقنعة الواقية، تعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل واستخدام الشرفات من باب الأولوية.

بالإضافة إلى استغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية ووضع ممسحات مطهّرة للأحذية عند المداخل، التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل.

كما دعت جمعية التجار إلى وضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح وذلك حماية لأرواحهم وأرواح زبائنهم أوّلا وتجنّبا للعقوبات المنصوص عليها ثانيا.