جمعية الخروب تصنع أول مفاجأة في كأس الجزائر باقصائها أولمبيك أقبو

شهد الدور الـ32 من كأس الجزائر، اليوم الخميس، أول مفاجئة، باقصاء نادي أولمبيك أقبو، على يد فريق جمعية الخروب.

وتمكن فريق جمعية الخروب، من الفوز في مباراة الدور الـ32 من كأس الجزائر، والتي جمعته بفريق أولمبيك أقبو، بنتيجة هدفين دون رد.

وبهذا الفوز، تمكن فريق جمعية الخروب، الناشط في بطولة الهواة، من التأهل للدور الـ16 من كأس الجزائر.

في المقابل، يعتبر أولمبيك أقبو، أول فريق من القسم المحترف، يغادر منافسة كأس الجزائر للموسم الجاري.

وجاءت باقي نتائج مباريات هذا الدور الـ32 من كأس الجزائر، والتي لعبت ظهر اليوم الخميس، على النحو التالي:

جمعية الخروب 2-0 أولمبيك أقبو

اتليتك بارادو 3-0 شباب ادرار

مولودية سعيدة 3-0 نادي التلاغمة

سيدي علي بوسيدي 0-1 امل الاربعاء

وداد بوفاريك 3-0 اتحاد النعامة

فرفوس بئر العاتر 2-0 جمعية القادرية