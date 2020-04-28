جمعية الراديوز توزع 850 قفة ومساعدات مادية للعائلات المعوزة بمناطق الظل بخمس ولايات

شرعت جمعية الراديوز في توزيع 850 قفة ومساعدات مادية لعائلات معوزة في بعض مناطق الظل والنائية بولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، مستغانم ووهران في التفاتة تضامنية تناسبا مع شهر رمضان المعظم، إضافة إلى التداعيات السلبية لكورونا فيروس بالنسبة للعائلات ذات الدخل الضعيف.

بدورها العائلات المعوزة التي استفادت من هذه المبادرة ثمنت هذه الزيارة التضامنية لأعضاء جمعية الراديوز و رئيسها، خصوصا في هذا الظرف الحساس، خاصة وأن العملية شملت توزيع 850 قفة ومساعدات مادية في يوم واحد.

رئيس جمعية الراديوز الذي كان مصحوبا بأعضائه والطبيب، قدم بالمناسبة نصائح توعية في هذه المناطق الصعبة تنص على ضرورة احترام الصارم للحجر الصحي، كما وعد بتقديم مساعدات أخرى نهاية شهر رمضان موجهة للأطفال بالتزامن مع عيد الفطر.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية راديوز، قدمت مساعدة بقيمة 115 مليون للصندوق الوطني لمحاربة كورونا فيروس وهذا بمشاركة وحضور نجوم رياضية على غرار بلومي، مغارية، حنصال، ميصابيح، بن زرقة، فوسي، شيباني والملاكم مصطفى موسى.