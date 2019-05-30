جمعية الشعرى تتوقع الأربعاء 5 جوان أول أيام عيد الفطر

توقعت جمعية الشعرى، لعلم الفلك، أن أول أيام عيد الفطر، سيكون يوم الأربعاء 5 جوان.

وفي بيان لها اليوم الخميس، أكدت أنه بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران ولادة هلال شوّال يوم الإثنين03 جوان، الموافق ليوم 29 رمضان، على الساعة 11:02 صباحا، بالتوقيت المحلي.

وأفادت أن المدة القصيرة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الإثنين، ستجعل رؤيته غير ممكنة على الإطلاق.

إذ سيغرب القمر في تلك الليلة قبل غروب الشمس في آسيا، مع غروب الشمس بالمشرق، وبعيد غروب الشمس بدقائق قليلة بالجزائر.

فبناءا على كل المعايير الفلكية المعتمدة –تضيف الجمعية- فإن إمكانية رؤية الهلال في تلك الليلة بالعين المجردة وبالوسائل البصرية منعدمة بكامل العالم، باستثناء بعض مناطق واقعة غرب القارتين الأمريكيتان.

مما يجعل من الناحية العلمية أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 05 جوان على بركة الله.

وقد نشر بيان موحد موقع من 28 من علماء الفلك ومديري مراصد فلكية، عبر العالم العربي، يؤكد استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة، وحتى بالتلسكوبات يوم الاثنين 03 جوان.

وعلى الرغم من هذا التحليل، فإنه قد يظهر مزاعم رؤية هلال بالعين المجردة في تلك الليلة مما قد تجعل هيئات رسمية تثبت به دخول شهر الشوال.

وعلى هذا الأساس تعلن العيد يوم الثلاثاء بدلا من الأربعاء، على الرغم بطلان تلك المزاعم من الناحية العلمية التي تؤكد استحالة رؤيته.

وقالت الجمعية “في الخلاصة، بناءا على استحالة رؤية هلال يوم الإثنين 03 جوان، فعلينا إتمام الشهر الفضيل إلى 30 يوما، والإحتفال بعيد الفطر يوم الأربعاء 05 جوان 2019 بالجزائر والبلدان التي تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال، أي معظم دول العالم الإسلامي”.

وأكدت جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان، هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.