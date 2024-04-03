جمعية الشعرى تكشف عن موعد العيد بالجزائر

كشفت جمعية الشعرى لعلم الفلك، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن موعد عيد الفطر المبارك 1445 ه بالجزائر.

وجاء في بيان للجمعية، أنه وبناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران “ولادة” هلال الشوّال يوم الإثنين 08 أفريل، الموافق ليوم 29 رمضان، على الساعة 19:21 مساءا بالتوقيت المحلي، أي بعد غروب الشمس بينما سيغرب القمر قبل غروب الشمس.

وسيترتب عن ذلك أن الهلال سوف لم يكون مرئيًا “بل موجودا” في تلك الليلة سواء بالعين المجردة أو بمساعدة الأدوات البصرية.

وأشارت الجميعة، إلى أن كسوفًا كليًا سيحدث في ذلك اليوم، سيكون مرئيًا من أمريكا الشمالية فقط. وسيكون الذروة عند الساعة 19:17 مما يؤكد عدم وجود الهلال فوق الأفق مساء يوم الإثنين. مما سيفرض علينا اختتام رمضان 30 يوما.

وذكر البيان، أن رؤية الهلال ممكنة فقط وبصعوبة بالعين المجردة من القارتين الأمريكيتين. وعليه من المفروض أن يكون يوم الأول من شوال أي يوم العيد الأربعاء 10 أفريل 2024.

وتتوافق هذه المعلومات مع المعطيات العلمية الصادرة من الهيئات الفلكية العالمية مثل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ICOP وغيرها.

هذا وتؤكد جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.