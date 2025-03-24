جمعية الشعرى تكشف عن موعد عيد الفطر بالجزائر

نشرت جمعية الشعرى لعلم الفلك، اليوم الإثنين، معطيات فلكية تخص اقتران هلال شوال الذي يحدّد يوم عيد الفطر في الجزائر لعام 2025.

وأوضحت جمعية الشعرى، أنه بناءً على الحسابات الفلكية، سيتم إقتران هلال شوال يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 11:57 بالتوقيت المحلي الجزائري. أي قبل غروب الشمس، وبالتالي، سيكون من المستحيل رؤية الهلال مساء ذلك اليوم بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية. ومن الناحية العلمية، سيكمل شهر رمضان 30 يومًا، وسيحتفل بعيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس.

وأضافت الجمعية أن كسوفا شمسيا جزئيا سيحدث صباح يوم السبت 29 مارس. وسيكون مرئيًا بشكل طفيف في الجزائر. وأكدت أن وقوع هذا الكسوف، الذي يتزامن مع الإقتران القمري، يثبت إستحالة رؤية الهلال في ذلك اليوم بسبب قصر المدة بين الإقتران وتحري الهلال بعد غروب الشمس. (18 دقيقة في الجزائر العاصمة، والارتفاع 3 درجات فوق الأفق).

وأكدت الجمعية أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تاريخ العيد. هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

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