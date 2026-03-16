جمعية الشعرى تُصدر بيانا حول موعد عيد الفطر بالجزائر

أصدرت جمعية الشعرى لعلم الفلك، بيانا، حول المعطيات الفلكية المتعلقة بهلال شهر شوال 1447 هـ، والذي يحدد نهاية شهر الصيام.

وأكدت الجمعية، في بداية بيانها، أن اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان الرسمي عن التاريخ الفعلي لعيد الفطر.

وقالت الجمعية، أن الاقتران القمري سيحدث هذا العام في نفس يوم ليلة الشك، وذلك يوم الخميس 19 مارس الموافق لـ29 رمضان، على الساعة 02:23 صباحا بالتوقيت الجزائر.

فعند غروب الشمس في ذلك اليوم سيكون الهلال مرئياً بشكل هامشي بالعين المجردة. بينما تكون رؤيته ممكنة ولكن صعبة باستخدام الوسائل البصرية. حيث يبلغ ارتفاعه فوق الأفق في العاصمة نحو 8 درجات فقط. وتكون الاستطالة الزاوية بين القمر والشمس في حدود القيمة نفسها تقريباً.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس، فمن المتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستطالة تقع بالكاد فوق حد دانجون “حوالي 7 درجات”، وهو الحد الأدنى اللازم من الناحية الهندسية لتكوّن الهلال. الأمر الذي يجعل رؤيته مستصعبة ولكن ممكنة في ظروف مثالية.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال مساء الخميس عبر كامل التراب الوطني، فسيكون عيد الفطر يوم السبت 21 مارس، وبذلك يكون شهر رمضان قد أتم ثلاثين يوماً.

موعد عيد الفطر في بقية دول العالم

وبالنسبة لبقية دول العالم الإسلامي، فإنه نظراً لاستحالة رؤية الهلال مساء الخميس 19 مارس في مناطق واسعة من العالم الإسلامي. خاصة في آسيا وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تعلن العديد من الدول التي بدأت الصيام معنا. والتي ستكون ليلة الشك لديها يوم الخميس، أن رؤية الهلال لم تثبت في تلك الليلة، وبالتالي سيكون يوم السبت 21 مارس هو أول أيام عيد الفطر لديها.

وبالنسبة الدول العربية في المشرق التي بدأت الصيام قبلنا، فسيتعين عليها إتمام شهر رمضان ثلاثين يوماً، وبالتالي الاحتفال بعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس.

وفي المقابل، تبدو الوضعية أكثر وضوحا في معظم مناطق أمريكا الشمالية، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة دون صعوبة كبيرة، ما يجعل يوم الجمعة 20 مارس مرجحا ليكون أول أيام عيد الفطر للمسلمين هناك، إذا كانوا قد بدأوا الصيام في اليوم نفسه.

كما لفت البيان إلى أن بعض الدول والهيئات الإسلامية تعتمد الحسابات الفلكية فقط لتحديد بداية الأشهر الهجرية، أي الاكتفاء بوجود الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس دون اشتراط إمكانية رؤيته فعليا، كما هو معمول به في تركيا ودول البلقان وبعض الجاليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة، وفي هذه الحالة سيكون يوم الجمعة 20 مارس هو عيد الفطر.