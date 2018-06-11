جمعية الشعرى لعلم الفلك.. ولادة هلال شوال يوم الأربعاء 28 رمضان

أعلنت جمعية الشعرى لعلم الفلك أنّ ولادة هلال شوال في 28 رمضان وهذا في ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وأوضحت الجمعية في بيانها بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران ولادة هلال شوّال يوم الأربعاء 13 جوان أي اليوم قبل يوم 29 رمضان،

وهذا على الساعة 20:43 ليلا بالتوقيت المحلي وبهذه المدة الطويلة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الخميس،

ستسمح من رؤيه الهلال وبيسر حسب بيان جمعية الشعرى لعلم الفلك.

وتتوقع الجمعية أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان، وهو شأن كل الدول الإفريقية والعربية.

للتذكير، فإن الجدل الذي ينشب كل سنة تقريبا بشان رؤية الهلال يرجع في معظم الأحيان إلى مزاعم رؤية هلال بالعين المجردة في حين أن المعايير الفلكية تنص باستحالة الرؤية.

فإن نهاية الشهر الفضيل مثلما كان بدايته سيكون بدون جدل نظرا لكبر هلال شوال ومكثه المعتبر فوق الأفق الغربي،

وتؤكد جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.