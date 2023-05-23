جمعية الصحة العالمية.. وزير الصحة يبرز جهود الجزائر في هذا المجال

الأبرز وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتحسين منظومتها الصحية. من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح و تقوم على الإنصاف و الوصول إلى الخدمات الصحية. و تستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية و الرعاية الصحية الأولية.

كما ذكر الوزير أن الجزائر وعلى غرار العديد من بلدان العالم، تعهدت بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030 بألا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيما العمل على “السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة وتعزيز الرفاهية للجميع ولجميع الأعمار”. مشيرا إلى أنها قد وضعت “سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان”. و”منحهم الثقة التامة في منظومة الصحة والوقاية”. وذلك “من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف والوصول إلى الخدمات الصحية”. و”تستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، هي المقاربة المعتمدة في بلادنا”.

وحرص الوزير حسب ما افاد بيان القطاع، على “التأكيد أيضا بأن القانون المعتمد في الجزائر سنة 2018 جاء تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس وتطوير ترقية الصحة والوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور”. كما تهدف الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، من أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية و العلاج، إلى وضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.

سايحي يؤكد على العمل جميعا لتنفيذ مبدأ التضامن

وألح سايحي، على “الحاجة الماسة إلى العمل جميعا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس”. مضيفا إنّ شعار هذا العام “إنقاذ الأرواح والعمل من أجل الجميع، يكتسي أهمية كبرى ويهدف إلى عدم ترك أحد خلف الركب”.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه “على الرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها المنظمة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات”. “تبقى عدّة عقبات في هذا المجال تعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. و”التغطية الصحية الشاملة.كما أنّنا نظل قلقين بشأن استمرار العقبات، التي تمّ تحديدها في الإستراتيجية العالمية”. و”مخطط العمل للصحة العمومية و الملكية الفكرية”. و”هي تحديات تستدعي المواجهة لنتمكن من الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار”. و”الأنشطة الأساسية للبحث والتطوير في المجال”. داعيا إلى ضرورة استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19 لإنشاء منظومات صحية أكثر صمودا. وقدرة على الاستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية.