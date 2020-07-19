جمعية العلماءالمسلمين تمنح ولاية الجزائر 100 جهاز تنفس إصطناعي

منح رئيس جمعية العلماءالمسلمين، عبدالرزاق قسوم، اليوم الأحد 100 جهاز تنفس إصطناعي لصالح المراكز الإستشفائية بالعاصمة.

وذلك خلال اللقاء الذي جمعه رفقة أعضاء من الجمعية بوالي العاصمة يوسف شرفة بمقر ولاية الجزائر.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن قسوم منح العاصمة 100 جهاز تنفس إصطناعي والتي ستكون موجهة أساسا لمساعدة الأطقم الطبية و شبه الطبية العاملة على مستوى مصالح كوفيد_19، وهي عبارة عن حقائب تتوفر على أجهزة تنفس اصطناعي يمكن حملها والتنقل بها حتى إلى منازل المرضى لاستشفائهم منزليا.

ومن جهته، أشاد الوالي بالعمل الجبار الذي تقوم به جمعية العلماء المسلمين خاصة في مجال النشاطات التوعوية و تحسيس المواطنين من خطورة وباء كورونا، وكذا الجهود المبدولة من أجل توفير المساعدات ووسائل الوقاية والحماية للأطقم الطبية العاملة بأقسام كوفيد19.