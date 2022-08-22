قناة النهار جمعية العلماء.. إعتذار الريسوني أو استقالته.. هذه شروطنا للعودة للإتحاد العالمي للعلماء بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2022 - 18:13 الجزائر شارك غرِّد أرسل 93 0 رابط دائم : https://nhar.tv/gvLDx الجزائر اقرأ أيضا الحماية المدنية بالطارف: سجلنا حالتي غرق بشاطئ المرجان لشابين ينحدران من ولاية تبسة قناة النهار 19 أوت مصلحة استعجالات تعمل 24/24 سا للحيوانات قناة النهار 22 أوت أشجار محترقة ودكاكين لم تسلم..سكان الطارف يستيقظون على مشاهد مرعبة قناة النهار 18 أوت "زفيزف يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين إيتو: "ما تكلمناش على مباراة الجزائرـ الكاميرون قناة النهار 12 أوت تيارت : الدرك الوطني يحقق أمنية الطفل محمد من ذوي الهمم بممارسة مهامهم قناة النهار 04 أوت مستثمر يطالب بقطعة أرض لإنشاء مصنع وتجنيب إستيراد مادة كيميائية تكلف الدولة ملايين اليوروهات قناة النهار 04 أوت نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية القلب قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هذا ما يتغير في الإنسان مع تقدم العمر قناة النهار 21 أوت محمد البسيوني : هذا ما أعرفه عن أبطال الجزائر و الأكلات الجزائرية قناة النهار 03 أوت منال حدلي تكشف عن جديدها للنهار..وهذا ما قالته عن الفنان سولكينغ قناة النهار 16 أوت