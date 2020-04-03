جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتبرع بـ 20 طنا من المواد الغذائية للبليدة

بادرت جمعية العلماء المسلمين بالتبرع بـ 20 طنا من المواد الغذائية كمساعدات لولاية البليدة الموجودة تحت الحجز الصحي الكلي سبب كورونا.

المبادرة جاءت عبارة 3 شاحنات محملة بـ 20 طن من المواد الغذائية متمثلة في البطاطا والدقيق والزيت والسكر وقهوة وغيرها.

وقال أمين المال بالمكتب الوطني للجمعية أن “ثلاث شاحنات محملة بـ 20 طن من المواد الغذائية كمساعدات لإخواننا الموجودين تحت الحجر الصحي بالبليدة”.

وأضاف نورالدين رزيق أنه تم إرسال قافلة مساعدات أخرى لمستشفى “ندير محمد” بتيزي وزو بقيمة 3 مليون دج.

وتمتلث الهبة في أجهزة تنفس وأجهزة أوكسجين مكثف وأجهزة مراقبة الضغط وقياس الاكسجين وطاولات طبية.

كما تمتلث في 180.000 لتر من محلول التعقيم و50.000 قفاز طبي ونظارات طبية وكمامات.