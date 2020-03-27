جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تزود مستشفى فرانتز فانون بمساعدات طبية

قدمت لجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مساعدات إلى مستشفى فرانتز فانون بالبليدة .

وحسب ما نشرته على صفحتها بفيسبوك، يأتي هذا بعد نداءات صادرة عن الطاقم الطبي لمستشفى فرانتز فانون بولاية البليدة.

وتمثلت المساعدات الطبية العاجلة في 30 سرير إنعاش، 30 فراش طبي، 30 طاولة طبية، 4 أجهزة تعقيم سعة 23 لتر، 5 أجهزة مكثفة للأوكسيجين، 1200 واقي طبي للأحذية.

وقد وصلت المساعدات إلى المستشفى مساء الخميس، حيث استلمها مدير التجهيز بالمستشفى، أين عبر عن امتنان كل طاقم المستشفى لمثل هذه المبادرات التضامنية.

ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من المواطنين، المزيد من الاهتمام لمساعدة إخواننا في البليدة وفي غيرها.