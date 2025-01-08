جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي

إستنكرت بشدة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد تلقت جمعية العلماء المسلمين، باستياء واستهجان التصريحات غير المسؤولة للرئيس الفرنسي. مضيفة في بيان لها أن تصريحات ماكرون تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة الجزائ، وتدخلا سافرا في شؤون الجزائر الداخلية.

واستغربت جمعية العلماء المسلمين خلفية هاته الدعاوى المغلفة بزعم المحبة. مضيفة أنها تدرك جيداً حقيقة مشاعر المستدمر القديم.

كما أدانت جمعية العلماء المسلمين بشدة الممارسات القديمة والسقطات الشنيعة. مشيرة إلى أن الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء