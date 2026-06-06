جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تصدر بيانا بخصوص الاستحقاقات الانتخابية

اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المحطات الانتخابية ركيزة أساسية لتوطيد أركان الدولة وإرساء الاستقرار، وفرصة للمترشحين لتسيير الشأن العام والرقابة.

وأكدت الجمعية في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماعين تنظيميين عقدا يومي 4 و5 جوان 2026 بالعاصمة، أن المحطات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني.

الاستحقاقات الانتخابية

كما دعت الجمعية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في اختيار ممثليهم وفق معايير الكفاءة والأهلية والمصلحة الوطنية العليا.

وأوضحت الجمعية أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد سلوكا حضاريا يرسخ قيم الثقة والاستقرار، ويمكن المترشحين من المساهمة في تسيير الشأن العام أو أداء الأدوار الرقابية المنوطة بهم.

وشددت في بيانها على أن الاختيار الانتخابي أمانة وطنية وأخلاقية ينبغي أن يكون بعيدا عن المحاباة أو السلبية.

التماسك الاجتماعي وحماية القيم

شددت الجمعية على أهمية التماسك الاجتماعي والتعاون على الخير والمصلحة العامة، داعية إلى حماية القيم الإسلامية والأخلاقية للمجتمع. وهذا في ظل التحديات التي تفرضها بعض السلوكيات والظواهر السلبية. ووجهت نداء إلى الأسر الجزائرية من أجل تكثيف الجهود التربوية وتوعية الأبناء بمخاطر الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشادت الجمعية في هذا السياق بالمجهودات التي تبذلها مختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والجمارك في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات.

وثمنت الجمعية النتائج المحققة في حماية المجتمع من هذه الأخطار، وداعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.

القضية الفلسطينية

وعلى الصعيد الدولي، جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مستنكرة استمرار ما وصفته بالمأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار والعدوان المتواصل.

كما ثمنت الموقف الجزائري الثابت، شعبا وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، معتبرة إياه امتدادا لمبادئ ثورة التحرير وقيمها الداعمة للقضايا العادلة.

وطالبت الجمعية بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وعبرت الجمعية عن دعمها للمبادرات الدولية والشعبية الرامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أن الجزائر قادرة على مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على وحدتها وقيمها الوطنية.

وجددت الجمعية تمسكها برسالتها الإصلاحية ودورها في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني.