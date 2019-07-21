جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تُثمن مبادرات الخروج من الأزمة

أكّدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، استعدادها إلى تقريب وجهات النظر والتوافق على برنامج يتم بمقتضاه البلوغ بالوطن إلى بر الأمان.

وثمنت الجمعية في بيان تمخض عن اجتماع مكتبها الوطني، أمس السبت، المبادرات التي تّم إطلاقها على الساحة الوطنية،

والدعوة إلى الحوار كاستراتيجية حضارية للخروج من الأزمة.

كما دعت الجمعية، إلى التبني السريع لإجراءات وآليات واضحة وعملية تهيئ الأجواء وتوفر المناخ المناسب لاستعادة الثقة.

واقترحت الجمعية، مجموعة من آليات من بينها تكوين هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها، تكوين حكومة وحدة وطنية من مختلف الكفاءات مع استبعاد رموز الفساد.

وذلك من أجل تعبيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل النزاهة والشفافية والتنافس الحر الذي لا يقصي إلا من أقصاه الفساد أو الإفساد.

ودعت الجمعية، كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية الفاعلة في الساحة الوطنية، إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الذاتية

والإسراع إلى فتح حوار شامل ومستقبل يضع آليات تجسيد مرحلة ماقبل الانتخابات .