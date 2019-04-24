جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تُعزي عائلة عباسي مدني

تقدّمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، بالتعازي لعائلة المرحوم عباسي مدني مؤسس الجبهة الاسلامية للانقاذ.

وجاء في برقية تعزية للجمعية :”على إثر وفاة الشيخ عباسي مدني أحد مجاهدي ثورة نوفمبر المجيدة وأحد رموز العمل الوطني والوجه المعروف في الصحوة الإسلامية في الجزائر والعالم الإسلامي”

“تتقدم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لعائلته الكريمة ولمحبيه وتلامذته ورفقائه في الجهاد خاصة ولكل الشعب الجزائري عامة بأخلص التعازي وأعظم المواساة.

وتابعت:” سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة متقلبه ومثواه وأن يرزق ذويه وأهله الصبر والسلوان ، لله ما أعطى وما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون “.