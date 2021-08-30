جمعية العلماء المسلمين بسطيف تُرسل قوافل تضامنية لعدة ولايات

كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين بسطيف موسى ميلي، اليوم الإثنين، عن مساهمة الجمعية في تجهيز غرفتي إنعاش بمستشفى الولاية، وجهاز للأشعة بمصلحة الإنعاش، وتوفير عشرات أجهزة التنفس العالي لمختلف المصالح الإستشفائية.

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وفي حديثه لإذاعة سطيف، قال ميلي أنه سيتم بعد أيام توزيع 70 جهاز تنفس ذات الضغط العالي، استكمالا للعملية الأخيرة التي تم فيها توزيع 120 جهازا.

وأضاف ذات المتحدث، أن جمعية العلماء المسلمين إقتنت منذ بداية الأزمة 70 مكثف للأكسجين، والعدد سيرتفع خلال الأيام المقبلة، و1100 مكثف أكسجين، ستستقبل أولا 500 مكثف توزع عبر الولايات.

وأفاد ميلي، أنه تم الشروع في تجهيز عدة قوافل إغاثية لبعض الولايات، ستنطلق إلى خنشلة، والطارف، وسكيكدة وجيجل ومدن أخرى وقرى ومداشر سطيف، وأجهزة طبية وأدوية ومؤونات غذائية، وألبسة وأفرشة ومختلف المساعدات.

وتابع، أن الجمعية تحضر جيدا للدخول المدرسي حيث تطمح لتوزيع 10 آلاف محفظة مجهزة للتلاميذ المعوزين، وتجهيز 153 مدرسة منها ثلاثة جدد عبر الولاية.

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