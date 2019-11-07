جمعية العلماء المسلمين تثمن إستمرار محاربة الفساد ومتابعة المفسدين

ذَكرت جمعية العلماء المسلمين بموقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في القضايا الداخلية للجزائر.

ونشرت الجمعية بيانا بعد الاجتماع الموسع للمكتب الوطني والهيئة الاستشارية الذي تم اليوم في نادي الترقي، بالجزائر العاصمة.

وثمنت الجمعية في بيانها إستمرار محاربية الفساد ومتابعة المفسدين، داعية إلى تجسيد مبداء القانون فوق الجميع.

وقالت الجمعية انها تتابع بإهتمام سير العملية السياسية الجارية في البلاد، والتجاذبات المرافقة لها، داعية من الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم التارخية من أجل المصلحة العليا للوطن.

وحيت الجمعية تواصل الحراك الشعبي السلمي، مذكرة بوقوفها مع مطالبه و محذرة من محاولات تشويهه وتحريفه لأغراض فئوية او جهوية او إيديولوجية.