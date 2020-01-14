جمعية العلماء المسلمين تثمن تعليمة اعداد مشروع قانون يجرّم العنصرية

ثمّنت جمعية العلماء المسلمين، تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والكراهية.

وأوضح، عبد الرزاق قسوم،أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة لتذكيره بالأخوة،ولكن هناك بعض شياطين الإنس من الخارج يحاولون التدخل بالوحدة الوطنية.

وقال قسوم خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الثلاثاء، إن”لا مانع بإعادة تفعيل القوانين من أجل الحفاظ على اللحمة والوطنية”.

للإشارة، وجه رئيس الجمهورية، تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية، والجهوية وخطاب الكراهية.

وجاء في بيان من الرئاسة، أن الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.