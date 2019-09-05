جمعية العلماء المسلمين تدعو لتوفير كافة الضمانات لنزاهة الإنتخابات

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الخميس، إلى ضرورة توفير كافة شروط وضمانات نزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وحسب “واج”، شدد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في ندوة صحفية عقب لقائه بوفد من هيئة الحوار والوساطة، على ضرورة مشاركة كل فئات الشعب في الإنتخابات.

واقترحت الجمعية، ضرورة انتقاء أعضاء الهيئة المستقلة، للإشراف على الانتخابات من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمصداقية والحياد.

كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة توفير مناخ مناسب لعمل الهيئة، من خلال وضع إجراءات للتهدئة، كالعفو عن هفوات بعض شباب الحراك، وتشكيل حكومة وطنية توافقية.

وجددت الجمعية بالمناسبة، دعمها للحراك الشعبي، والقائم على منطلقات سلمية، وشددت على ضرورة تقوية وحدة الجزائريين تحت راية وطنية واحدة.

وبخصوص اقتراحات الهيئة لتعديل بعض مواد قانون الإنتخابات، قال رئيس الجمعية، أن هذه الإقتراحات معقولة جدا.

وعن لقائهم مع لجنة الوساطة والحوار، أكد عبد الرزاق قسوم، أن كل ما قدمته هذه اللجنة، مطمئن ويطبعه الوضوح والصدق.