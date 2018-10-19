جمعية العلماء المسلمين ترُد على تعليمة “النقاب”: “عدد المنقبات العاملات ضئيل جدا”

ردت جمعية العلماء المسلمين، على تعليمة الوظيف العمومي الخاصة بمنع النقاب في مرافق العمل، بالتأكيد على أن أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل ضئيل ومحدود.

وأوردت الجمعية، في منشور لها عبر موقعها الرسمي على “الفايسبوك”، أنّ المرأة الجزائرية تعاني عديد المشاكل في أماكن العمل كالتحرش الجنسي والمساومات، والتي هي الأجدر بطرحها وإيجاد حل لها.

وقالت أنه لا إشكال في المرفق العام وأماكن العمل، لكن المجتمع، بكل ميادينه وساحاته عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات …فهل ثمة ما يثير غيظ البعض ؟ !

وتسائلت الجمعية “إذن ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط ؟ ومتى كان النقاب، في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان .. مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟