جمعية العلماء المسلمين تستلم هبة من المستلزمات الطبية من الجالية بالخارج

إستلمت جمعية العلماء المسلمين هبة من العتاد والمستلزمات الطبية تبرعت بها جمعيتا “جزائريون متضامنون” و “الإعانة الإسلامية بفرنسا”.

وقد تم التبرع بالمستلزمات الطبية لمساعدة المصابين بفيروس كوفيد-19 بالمستشفيات الجزائرية.

وتتمثل هذه الهبة الممنوحة إلى جمعية العلماء المسلمين في ست حاويات تحتوي على 139 منصة و 5200 حقيبة.

وتضم كل واحدة منها 10 أجهزة طبية متنوعة لفائدة المصابين بفيروس كورونا.

وستباشر لجنة الاغاثة للجمعية ووزارة الصحة وجمعية جزائريون متضامنون في توزيعها على المستشفيات التي تعرف نقصا في الأدوية.

وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، أن هذه الهبة لا توجه للمصابين بفيروس كورونا فحسب بل سيتم استعمالها من طرف الاسلاك الطبية لصالح المصابين بالأمراض التنفسية الأخرى.

واعتبر السيد قسوم بالمناسبة أن الجمعيات الثلاث ستقدم هذه المساعدات الاربعاء القادم إلى وزارة الصحة.

وستقوم وزارة الصحة بدورها بتوزيعها على مختلف المؤسسات الإستشفائية التي هي في حاجة إلى ذلك بشكل عادل.

وأوضح ممثل جمعية “جزائريون متضامنون “، أن هذه العملية تعد عربون وفاء من طرف أبناء الجالية الذين تبرعوا لمساعدة وطنهم.