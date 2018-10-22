جمعية العلماء المسلمين تستنكر مقتل جمال خاشقجي

استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الاثنين، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مقر القنصلية السعودية بتركيا.

وفي المقال الصادر بجريدة البصائر لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قالت إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي صدم الرأي العام العالمي، حيث تحولت قضيته من دراما إنسانية إلى قضية سياسية عالمية.

واستنكرت صمت المؤسسات العربية والإسلامية، طوال أيام عديدة حول اختفاء الصحفي السعودي، رغم تحرك معظم بلدان العالم.

وأضافت: “لم يكن الصحفي المغدور خاشقجي، معاديا لوطنه ولا خارجا عن دينه، وذلك بشهادة الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن الذي قال يوم إن خاشقجي مواطن سعودي، خرج من السعودية واختار خطاً سياسياً ليس متوافقاً معها، ولكن ظلّت له علاقات مع بعض المسؤولين السعوديين”.

وتساءلت: “هل يجوز قتل رجل هذه مواصفاته وتبرير اغتياله داخل مكان هو في العادة رمز الأمان والاطمئنان؟”.