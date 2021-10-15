جمعية العلماء المسلمين تكشف سبب تناقص عدد المصلين بالمساجد

نشرت جمعية العلماء المسلمين صورا لجمع من المصلين وهم يتوضأون في الطرقات. بينما تبقى بيوت الوضوء الخاصة بالمساجد مغلقة. مع أن هناك حلولا شتـى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه.

وعلّقت الجمعية في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:” مشاهد كهذا المشـهد فيه ما فيه …بسبب بقاء “المواضئ” مغلقة، مع أن هناك حلولا شتـّى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه، لأن كل شيء خارج المسجد ممتلئ على الآخر، المطاعم، المقاهي، الحافلات،الأسواق،”، الشوارع،الخ.”

وأضافت:” أليس ثمة عقل يفكر ويتدبّر ويجد حلّا للقضيـة …فقد تناقص عددالمصليـن في المساجد بشكل مؤلم.”

طالع أيضا