جمعية العلماء المسلمين تنتقد ماجر لهذا السبب !

انتقدت جمعية العلماء المسلمين، الناخب الوطني الجديد رابح ماجر وبشدة بسبب تحدثه باللغة الفرنسية خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس.

ونشرت صفحة منسوبة لجمعية العلماء المسلمين، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” انتقادا شديدا وعنونته بـ”لا ياسي ماجر”.

وتساءل الأستاذ قدور قرناش الذي نقلت عنه الصفحة منشوره، عن السبب الذي يجعل ماجر يتحدث باللغة الفرنسية رغم ان الحضور جزائري.