جمعية العلماء المسلمين تنتقد ماجر لهذا السبب !

انتقدت جمعية العلماء المسلمين، الناخب الوطني الجديد رابح ماجر وبشدة بسبب تحدثه باللغة الفرنسية خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس.
ونشرت صفحة منسوبة لجمعية العلماء المسلمين، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” انتقادا شديدا وعنونته بـ”لا ياسي ماجر”.
وتساءل الأستاذ قدور قرناش الذي نقلت عنه الصفحة منشوره، عن السبب الذي يجعل ماجر يتحدث باللغة الفرنسية رغم ان الحضور جزائري.
Publié par جمعية العلماء المسلمين الجزائريين sur vendredi 20 octobre 2017
التعليقات (2)
occupez vous de vos affaires et laissez le football au footballeurs, quelle audace vous vous ingérez même aux affaires du sport, ça vous a pas suffi l’arriérisme que vous avez imposé à ce pauvre peuple vous continuez à semer votre charlatanisme au nom de la religion, vive Madjer et parle comme ça te chante mon frère on est tous derrière toi
و كأنه االوحيد الذي يخاطب الجزائريين بالفرنسية