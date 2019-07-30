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جمعية العلماء المسلمين تُعلن مشاركتها في لجنة الحوار والوساطة

الوطني
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جمعية العلماء المسلمين تُعلن مشاركتها في لجنة الحوار والوساطة
بقلم شهرزاد مزياني

أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها للمشاركة في لجنة الحوار و الوساطة ، للمساهمة في إيجاد الحل المنشود بالضمانات المطلوبة.

وجاء في بيان للجمعية، :” تتابع العلماء المسلمين الجزائرية  بإهتمام بالغ  مايجري هذه الأيام  من جدل حول الحوار الوطني وأسباب نجاحه، والمبادرات الوطنية المعروضة على الرأي والسلطة”.

وقالت الجمعية،” ان الحوار أسلوب حضاري  لامحيد عنه  ، وقيمته  من القيم  الاساسية الرفيعة ، فلابد من توفير  الشروط اللازمة  لانجاحه، ومنها اللجنة المشرفة  عليه ، وكفائتها  وخبرتها ومصدقيتها .

كما دعا المصدر، إلى التركيز على المهمة  الاساسية، التي لأجلها يكون الحوار ، والمتمثلة في  التحضير  لانتخابات رئاسية بضمانات عالية ، حماية لمصلحة البلاد  العليا ، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي المنتفض منذ 22 فيفري .

كما ترى الجمعية ضرورة ،تصفية الأجواء بمقدمات تطمئن الشعب والشركاء السياسيين  والاجتماعيين، واجراءات تهيئة  تفضي  الى قدر  من المصداقية تساعد  على الخروج من الازمة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682316

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