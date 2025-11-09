جمعية العلماء المسلمين تُكرّم مشايخ وعلماء

كرّمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بوسام تقدير وعرفان مجموعة من المشايخ والعلماء والأساتذة، وهذا في ختام مشاركتها في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر.

وحسب الجمعية، شمل التكريم المشايخ والعلماء الذين ساهموا بفعالية في إنجاح مشاركة الجمعية في الطبعة الـ 28. لمعرض الكتاب من خلال حضورهم المميز في جناح الجمعية وتأطير بيع بالتوقيع لإصداراتهم العلمية والفكرية أو تأطير ندوة حول فلسطين.

وأشارت الجمعية أنه الجميع حضر في حفل اختتام أقيم على شرفهم عدا من تعذّر عليه لذلك لسفر كالدكتور عمار طالبي. أو بسبب التزامات مسبقة كالدكتور عبد الرزاق قسوم، أو بسبب المرض كالدكتور عبد القادر فضيل شفاه الله.

كما قدمت الجمعية تكريما خاصا للشيخ محمد المأمون القاسمي عميد جامع الجزائر نظير جهوده في خدمة المرجعية الوطنية الأصيلة.

هذا وعبرت الجمعية عن بالغ تقديرها لجهود الطاقم الإداري والتنظيمي للصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته الـ 28 وتهنئهم لنجاح هذه الفعالية، وقد أسدت وساما بذلك لمحمد إڨرب محافظ الصالون الدولي للكتاب بالجزائر.

