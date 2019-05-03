جمعية العلماء المسلمين تُناقش مستجدات الحراك وتُقيّم أداء الإعلام في ندوة وطنية

تنظم جمعية العلماء المسلمين غدا، ندوة وطنية حول الأوضاع الراهنة للبلاد، بعنوان “الحراك السياسي في الجزائر وأداء وسائل الإعلام”.

وتعتبر هذه الندوة التي تنظمها الجمعية لمناقشة موضوع الحراك الأولى من نوعها، بحيث سيتم من خلالها، مناقشة تطورات الحراك الشعبي

كما سيتم من خلال الندوة أيضا حسب البرنامج، الذي نشرته الجمعية صفحتها الرسمية على الفايسبوك، التطرق لكيفية معالجة الأزمة

من قبل الإعلام العمومي، فضلا عن تقييم الأداء الإعلامي للقنوات الخاصة تجاه الحراك الشعبي، ومدى تأثير الحراك على مصداقية القنوات

الخاصة والقنوات الأجنبية، كما سيتم البحث، في مسألة البيئة المنتجة للنخب الإعلامية في الجزائر، والحديث عن القنوات المستقلة كنموذج.

وسيشارك في هذه الندوة عدد من الأساتذة بمختلف الجامعات،على غرار جامعة الجزائر3، جامعة سطيف1 وجامعة سطيف2،حيث ستقام الندوة بولاية سطيف.