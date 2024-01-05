جمعية العلماء المسلمين: لجنة الإغاثة تجمع تبرعات لقطاع غزة

كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد المجيد بيرم. عن قيام لجنة الإغاثة التابعة للجمعية بجمع التبرعات وتسليمها إلى الهلال الأحمر الجزائري لنقلها إلى قطاع غزة.

وأشار بيرم خلال ندوة صحفية أمس أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز نشاط الإغاثة في ظل ماتشهده غزة من مأساة إنسانية وإبادة جماعة من طرف الإحتلال الصهيوني الغاشي. مبرزا نشاط لجنة الإغاثة التابعة للجمعية من أجل جمع التبرعات وتسليمها إلى الهلال الأحمر الجزائري الذي يتولى بدوره نقلها إلى قطاع غزة. فضلا عن العمل مستقبلا للمساهمة في إعادة الإعمار.

وأضاف بيرم أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تراهن على نشاط إغاثي يكون أكثر فاعلية. مشيرا إلى المساهمات السابقة للجمعية سواء داخل الوطن أو خارجه.

كما أشار إلى أن الجمعية باعتبارها فضاء علمي وتربوي تستوعب كل الكفاءات والطاقات على تنوع تخصصاتها للرقي بلادنا بشكل يتيح تعزيز القيم داخل المجتمع.

و أكد أن الجمعية تقوم بدورها من خلال التعاون مع كل الفاعلين. مشددا على أهمية “التركيز على الجانب التربوي والتوعوي والإرشادي بشكل يعطي دفعا قويا للجانب التاريخي و الهوياتي للمجتمع”.