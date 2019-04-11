جمعية العلماء المسلمين: ندوة علمية حول الحراك الشعبي بمناسبة وفاة ابن باديس!

تنظم جمعية العلماء المسلمين ندوة علمية حول مستجدات الساحة الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى 79 لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس.

وقالت الجمعية في دعوة عامة نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “يسر المكتب الوطني بالتنسيق مع المكتب الولائي للعاصمة

دعوتكم لحضور ندوةعلمية حول مستجدات الساحة الوطنية، بحيث سيقدم هذه الندوة، كل من رئيس الجمعية الشيخ الفاضل الدكتور عبدالرزاق قسوم،

الدكتور علي حليتيم، عضو المكتب الوطني للجمعية، والدكتور محمد هندو عضو الهيئة الإستشارية العليا للجمعية، وعدد من الشخصيات الوطنية.

وقالت الجمعية إن الدعوة عامة ومفتوحة لكل الراغبين في الحضور، السبت المقبل، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بنادي الترقي.