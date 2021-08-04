جمعية العلماء المُسلمين تُقرر تكريم نورين بالميدالية الذهبية

قررت جمعية العلماء المُسلمين الجزائريين تكريم البطل الجزائري فتحي نورين ومُدربه عمار بن يخلف يوم السبت المُقبل.

وقالت الصفحة الرسمية للجمعية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الأربعاء:”تنظم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حفلاً تكريميًا للبطل الجزائري، فتحي نورين، لموقفه المشرّف في أولمبياد طوكيو، بتقديم ميدالية ذهبية له وميدالية لمدربه، تحت شعار:”كلنا فلسطين “”.

وأضافت الجمعية:”وذلك يوم السبت 28 ذي الحجة 1442ه الموافق لـ 07 أوت 2021م، بنادي الترقي التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والكائن مقره بساحة الشهداء، بداية من الساعة العاشرة (10.00) صباحًا”.

وكان فتحي نورين قد قرر الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة مصارع من الكيان الصهيوني.