جمعية بربروس تنجز متحفا بحريا بوهران

انطلقت جمعية حماية البيئة البحرية “بربروس” التي استلمت حديثا مقرا جديدا في انجاز متحف بحري مصغر بميناء وهران.

جزءا كبيرا من المقر الجديد الذي يتربع على مساحة 200 متر مربع سوف يخصص لاحتضان هذا المتحف.

كما تعزم الجمعية تهيئة نادي للغوص و مركز بيداغوجي مخصص لاستقبال نشاطات توعوية خاصة بالأطفال.

ويشرف على تنشيط المركز البيداغوجي مختصين في البيئة البحرية أغلبهم جامعيين.

أين سيواصلون تنظيم نشاطات تحسيسية حول مخاطر التلوث و أهمية حماية البيئة البحرية لصالح الصغار.

وهناك الكثير من القطع للعرض بين أسماك محفوظة في الفورمول أو هياكلها العظمية ومعدات قديمة للغوص.

على غرار خوذ برونزية تعود للقرن 19 إضافة إلى قطع نقدية وشظايا وقطع من سفن وقوارب غرقت استرجعها غواصو الجمعية.

وسيتم عرض مجموعة قيمة من الوثائق حول البيئة البحرية في المتحف.

ويتمنى اعضاء الجمعية أن يدرج المتحف في الخرجات الخاصة بالألعاب المتوسطية لـ 2021.