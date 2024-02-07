جمعية ثقافية تدرج الفنان القدير “حمزة فغولي” ضمن المتوفين وهذا رده

رد الفنان القدير “حمزة فغولي” في تصريح خص به النهار أونلاين، اليوم الأربعاء، على إدرجه. من قبل إحدى الجمعيات الثقافية بوهران ضمن قائمة الفنانين المتوفين رغم أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال الفنان حمزة فغولي للنهار أونلاين ” أتمنى لهم الهداية هذا ما أستطيع قوله. أتمنى أن يكون شرنا هو من مات”.

وأضاف الفنان حمزة فغولي “قبل نشر معلومة ما والقول إن فلانا قد غادر الحياة علينا التأكد من ذلك. عن طريق الاتصال أو السؤال، وما قامت به هذه الجمعية دليل على أنها لا تمتلك أية معلومة”.

وتابع الفنان القدير قوله باللفة العامية “حاسبينا كامل موتى. هذه ليست المرة الأولى”. في العديد من المرات، تلتقي بناتي بالناس في الشارع. يدعون لي بالرحمة وأنا لا أزال على قيد الحياة.

وختم الفنان القدير “الحمد لله أن الموت والحياة بيد الله، وصحتي في تحسن”.