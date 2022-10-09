قناة النهار جمعية جزائر الخير بقسنطينة تكرم المخترع الجزائري عادل دغداق بقلم قناة النهار نشر في 09 أكتوبر 2022 - 13:13 عولمة شارك غرِّد أرسل 39 0 جمعية جزائر الخير بقسنطينة تكرم المخترع الجزائري عادل دغداق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/BcuUv اقرأ أيضا شوفو حكايتي: قضية عمرها 50 سنة.. أب يرفض أطفاله بدون رحمة قناة النهار 02 أكتوبر الاطاحة بعصـ.ـابة "الملثمين" كانوا يستهدفون المناطق الصناعية بالاسـ.ـلحة في وهران قناة النهار 02 أكتوبر فسألوا: فضل الكرم و الجود قناة النهار 19 سبتمبر فاسألوا: حب النبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 05 أكتوبر شوفو حكايتي / شخص مجهول النسب تقف معه زوجته وقفة رجال .. ترقبوها قناة النهار 08 أكتوبر لأوّل مرّة وزير التربية يزور إبتدائية بإحدى المناطق النائية ببني عباس قناة النهار 22 سبتمبر نشوب حريق بمدرسة في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 19 سبتمبر الطارف: الحرائق الأخيرة تعيد مشروع الحاجة عائشة إلى نقطة الصفر بالقالة قناة النهار 19 سبتمبر الرئيس تبون يصل قصر الأمم للإشراف على إفتتاح لقاء حكومة- ولاة قناة النهار 24 سبتمبر روبورتاج : تقاليد الشاوية في المولد النبوي قناة النهار 07 أكتوبر