جمعية “جيران الخير” تثمن عودة الأشغال لموقع 3746 عدل2 بالدويرة

ثمَّنَ أعضاء جمعية جيران الخير لموقع 3746 عدل 2 دويرة طريق الرحمانية عودة الأشغال بصفة تدريجية بعد تحسن الأحوال الجوية.

كما ناشدت الجمعية وكالة عدل ومديرية التعمير بالتنسيق فيما بينهما لايجاد الحلول للاسراع في وتيرة الإنجاز و إنهاء أشغال التهيئة الخارجية في آجالها المحددة أو قبلها مع تحري الجودة في الأشغال.

كما طالبت الجمعية من وكالة عدل تحديد تاريخ استلام السكنات وإخطار المكتتبين الذي ينتظرون مسكنهم منذ 8 سنوات .

وفي الأخير أكدت جمعية جيران الخير لموقع 3746 عدل 2 دويرة طريق الرحمانية من المدير العام لوكالة عدل السيد طارق بلعريبي برمجتهم لسحب أوامر الدفع للشطر الرابع.

كما دعت إلى تحديد الموعد مع الموثق خلال الايام القادمة لربح الوقت في عملية التوزيع كون الموقع هو الاكبر في الدفعة الثانية و الذي يحوي 3746 مسكن