جمعية حماية المستهلك تدعو المواطنين للتبليغ عن المخابز التي حددت الأسعار بـ 15 دج

دعت جمعية حماية المستهلك، جميع المواطنين، بضرورة التبليغ عن المخابز، التي تحدد سعر مادة “الخبز” بـ 15 دج، معتبرة أنه سلوك مرفوض وغير قانوني، كون .هذه المادة مدعّمة من قبل الدولة

وجاء عبر الصفحة الرسمية للجمعية بموقع “فايسبوك”، أنه سيتم جمع الشكاوي حسب المناطق وإرسالها إلى مديرية التجارة، المختصة إقليميا، في نهاية يوم.

وتشهد بعض المخابز، عبر مناطق الوطن مؤخرا، ظاهرة جديدة، ألا وهي بيع مادة الخبز، بأسعار متباينة، حسب الجودة، لكن الملاحظ، أن بعض المخابز، أضحت تعرض الخبز المحدد بـ 15 دينار، وحينما تأتي الطلبيات المتعلقة بالخبز العادي الذي يباع بـ 10 دنانير، يتحجج أصحاب المخابز أنه إستنفذ أو يتم تحضيره وجاهزيته ستسغرق وقتا طويلا.

وهذا ما أصبح يجبر المواطنين باقتناء، الخبز بـ 15 دينار، وكانت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين قد صرحت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنه لا يوجد أي ندرة في مادة “القمح اللين” وأن المخزون الوطني متوفر بكميات معتبرة، وذلك حسب إتصالات أجرتها مع وزارتي الفلاحة والتجارة.