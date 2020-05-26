جمعية حماية المستهلك.. حذارِ بعض المنتوجات المحلية مسرطنة

حذّر مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك من بعض المنتوجات المحلية، التي تسبب السرطان وهذا بسبب المواد الأولية التي يتم استخدامها لصناعة هذه المواد.

وقال زبدي في فيديو نشره على صفحة الجمعية الرسمية، إنّ قرار الحكومة القاضي بوقف استيراد المواد الاستهلاكية التي تسبب السرطان هو قرار صائب إلى حد بعيد .

وأضاف أنه يجب أيضا تحليل المواد الأولية التي تدخل للجزائر، من أجل معرفة مصدر السرطان، خاصة أن الجزائر تسجل سنو يا 50 ألف حالة سرطان.

وتحدث زبدي بإسهاب عن التحاليل التي تم إجراؤها في المخابر، والتي تبقى محدودة مقارنة بكمية المواد المستهلكة داعيا إلى ضرورة توسيع عملية التحاليل وهذا حفاظا على صحة المستهلك الجزائري.

كما دعا زبدي إلى ضرورة تكاثف العديد من القطاعات الوزارية، على غرار وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة التجارة ووزارة الصحة للحد من هذه التجاوزات.