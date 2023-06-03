جمعية خيول السباق ترفض قرار غلق 6 ميادين سباق

راسلت الجمعية الوطنية لملاك خيول السباق وزير الفلاحة طالبة منه التدخل لاعادة النظر في قرار مديرية تنظيم السباقات القاضي بغلق 6 ميادين خيل في بريكة، ومسيلة، والأغواط، وتيارت، الجلفة ووهران.

وحسب بيان الجمعية الوطنية فإن هذا القرار مرفوض لعدة اعتبارات منها، أن القرار جاء أحادي الجانب ولم يشرك فيه المربين وملاك الخيل.

وسيتضرر هؤلاء كثيرا خاصة ملاك خيول وأمهار ذات السنتين و3 سنوات التي لم تستفد من حقها في السباقات.

كما هو حال الخيول الإنجليزية ذات المولد الجزائري التي ستحرم أيضا من المشاركة في السباقات مدة 3 أشهر.

وحسب نص الشكوى فإن تقليص عدد السباقات في اليوم من سباقين الى سباق واحد سينتج عنه اكتظاظا يؤدي الى حرمان الخيول من المشاركة الدورية. وبالتالي ضياع حقها في القوت الذي كانت تتحصل عليه من كل مشاركة.

كما استغرب البيان هذا القرار الذي مس اهم مناطق الوطن المعروفة بتربية الخيول.

يذكر أن مرد قرر غلق ميادين سباق الخيل ال6 وفقا لما جاء في منطوق قرار الغلق.