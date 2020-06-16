جمعية راديوز تتضامن مع عائلة بلقاسم توتة الذي أنقذ شابين من الغرق ببوهارون

تنقلت جمعية راديوز إلى بلدية بوهارون بولاية تيبازة، لتقديم التعازي والتضامن مع عائلة البطل الفقيد بلقاسم توتة الذي توفي مؤخرا بعدما تمكن من إنقاذ شابين من الغرق.

وفد جمعية راديوز وعلى رأسه قادة شافي وبحضور نجوم كروية معروفة على غرار مغارية، جحمون، حنصال وكذا مدير الشبيبة والرياضة لولاية تيبازة ومنتخبي بلدية بوهارون، قدموا التعازي وقرؤوا الفاتحة ترحما على روح توتة بلقاسم في منزله العائلي، وذلك بحضور مئات من أصدقاء وأقارب الفقيد.

وتم إهداء وسام وميدالية الاستحقاق والبطل وكذا مساعدات مادية نظرا للوضع الاجتماعي الذي تعيشه العائلة، خاصة وأن الفقيد توتة بلقاسم هو الذي كان يعيل العائلة.

كما ناشد الحاضرين أن يتكفل والي الولاية بالمشاكل الاجتماعية لهذه العائلة خاصة المسكن وإيجاد وظيفة عمل لوالد الفقيد وهو أقل شيء لهذا البطل الذي خاطر بحياته لإنقاذ شابين.

عائلة الفقيد وعلى رأسها الوالد حسين، شكرت جمعية الراديوز عن زيارتها وكذا السلطات المحلية وأسلاك الأمن والحماية المدنية وسكان بلدية بوهارون منذ اختفاء ابنهم في البحر وحضورهم اليومي في منزل العائلة.